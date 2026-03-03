Henkel vz. Aktie
Marktkap. 30,36 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Equal Weight" belassen. Nach den Enttäuschungen bei Beiersdorf und Adidas stehe noch der Bericht von Henkel vor der Tür, schrieb Warren Ackerman am Mittwoch. Die Düsseldorfer müssten im vierten Quartal einiges getan haben, um die Jahresziele für 2025 noch zu erreichen. Das Management habe aber zuletzt optimistisch geklungen. Klar im Fokus stehe allerdings der Ausblick im mauen Umfeld, zusätzlich erschwert durch die Nahost-Eskalation./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 11:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 11:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Equal Weight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
78,68 €
|Abst. Kursziel*:
1,68%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
78,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,07%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|13:36
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)