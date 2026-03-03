DAX 24.043 +1,1%ESt50 5.842 +1,2%MSCI World 4.459 +0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 60.955 +3,6%Euro 1,1634 +0,2%Öl 82,21 +0,3%Gold 5.167 +1,5%
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Erholungskurs -- 24.000er-Marke zurückerobert -- adidas plant Milliardenrückkäufe -- Bayer mit Milliardenverlust -- Bitcoin, Gasaktien, Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
KI jenseits von NVIDIA: Warum die Samsara-Aktie interessant für Anleger werden könnte KI jenseits von NVIDIA: Warum die Samsara-Aktie interessant für Anleger werden könnte
Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen
Henkel vz. Aktie

78,38 EUR +1,06 EUR +1,37 %
STU
Marktkap. 30,36 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

Barclays Capital

Henkel vz Equal Weight

13:36 Uhr
Henkel vz Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Equal Weight" belassen. Nach den Enttäuschungen bei Beiersdorf und Adidas stehe noch der Bericht von Henkel vor der Tür, schrieb Warren Ackerman am Mittwoch. Die Düsseldorfer müssten im vierten Quartal einiges getan haben, um die Jahresziele für 2025 noch zu erreichen. Das Management habe aber zuletzt optimistisch geklungen. Klar im Fokus stehe allerdings der Ausblick im mauen Umfeld, zusätzlich erschwert durch die Nahost-Eskalation./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 11:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 11:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel vz. Equal Weight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
78,68 €		 Abst. Kursziel*:
1,68%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
78,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,07%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

13:36 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
09.02.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
02.02.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

