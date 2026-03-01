DAX24.057 -0,6%Est505.841 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3300 -3,3%Nas22.645 -0,7%Bitcoin61.707 -1,2%Euro1,1578 -0,5%Öl84,10 +1,8%Gold5.074 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rutscht ab - unter 23.700 Punkten -- Plug Power macht mehr Umsatz -- Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, DroneShield, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
Zeitweise -4%: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema Zeitweise -4%: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema
Zeitweise -4%: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema Zeitweise -4%: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX kurz unter 24.000er-Marke - Anleger zwischen Hoffen und Bangen

05.03.26 16:24 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX auf Achterbahnfahrt - Nachrichten aus Nahost zeigen Licht und Schatten | finanzen.net

Nach der kurzen Erholung am Mittwoch zeigt sich der DAX am Donnerstag eher nervös. Anleger schwanken zwischen Teherans Diplomatie-Hoffnung und steigenden Ölpreisen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
5.082,88 USD -57,97 USD -1,13%
News
Ölpreis (Brent)
84,09 USD 1,51 USD 1,83%
News
Ölpreis (WTI)
78,74 USD 4,08 USD 5,46%
News
Indizes
DAX 40
24.038,1 PKT -167,3 PKT -0,69%
Charts|News|Analysen

Der DAX wies zum Start in den Donnerstag einen kleinen Abschlag von 0,25 Prozent auf 24.145,44 Zähler aus. Zunächst schwankte er sichtlich. Am Nachmittag übernehmen dann wieder die Bären das Ruder und der Kurs sackte zeitweise unter die wichtige 24.000-Punkte-Schwelle.

Wer­bung

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Ölpreisanstieg macht Anlegern Sorgen

Für Verunsicherung sorgte dies- und jenseits des Atlantiks der wieder anziehende Ölpreise. Dabei bleibt die Straße von Hormus, durch die ein großer Teil des globalen Ölhandels verläuft, die Hauptsorge des Marktes. Der Schiffsverkehr durch diese Wasserstraße ist nahezu zum Erliegen gekommen. Die steigenden Ölpreise schürten einmal mehr Inflationssorgen, was wiederum die Anleiherenditen steigen ließ. Höhere Renditen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Anleihen weniger attraktiv erscheinen.

So ist der Stand im Nahost-Krieg mit dem Iran

Der Iran feuerte am Donnerstag erneut Raketen auf Israel ab. Gleichzeitig hat Aserbaidschan den Iran für einen Drohnenangriff in der autonomen Exklave Nachitschewan verantwortlich gemacht und mit Vergeltung gedroht. Der iranische Generalstab wies Berichte über Drohnenangriffe auf Aserbaidschan zurück.

Wer­bung

Die israelische Luftwaffe beendete derweil nach Angaben eines Militärsprechers ihre zwölfte Angriffswelle gegen den Iran. Neben Zielen in Teheran seien Angriffe auf das Hauptquartier einer Spezialeinheit der iranischen Sicherheitskräfte in der Provinz Albors geflogen worden, hieß es. In Teheran seien unter anderem Ziele der Revolutionsgarden angegriffen worden. Neben Dutzenden Kommandozentren seien Waffenlager und Waffenproduktionsstätten Ziel der Angriffe gewesen.

"Super-Donnerstag" für Unternehmenszahlen

Mit einem wahren Bilanzreigen werden Anleger am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt konfrontiert. Entsprechend werden Unternehmenszahlen heimischer Branchengrößen auch über den Gesamtmarkt mit entscheiden.

Zudem stehen in der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe stehen unterdessen zahlreiche Wechsel an. In den MDAX steigen der Motorenbauer DEUTZ, der Stahlkonzern Salzgitter und der Optikspezialist JENOPTIK aus dem Nebenwerteindex SDAX auf.
Die Fluggesellschaft Lufthansa war mehr als 30 Jahre lang DAX-Mitglied, bevor sie wegen der Verwerfungen infolge der Corona-Pandemie 2020 aus dem Leitindex ausscheiden musste - sie hat die Rückkehr in den Leitindex allerdings verpasst.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

16:24Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX kurz unter 24.000er-Marke - Anleger zwischen Hoffen und Bangen
16:15Lufthansa-Aktie gibt ab: DAX-Rückkehr gescheitert - Wechsel nur in MDAX und SDAX
16:12Citi-Empfehlungen bewegen Aktien von Airbus und Heidelberg Materials
15:57Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich leichter
15:38INDEX-FLASH: EuroStoxx und Dax unter Druck - Ölpreisanstieg verunsichert
14:50Swiss hatte bei Muscat-Sonderflug Ersatzräder für Airbus A340 dabei
14:26Aktien Frankfurt: Krieg im Nahen Osten lässt Anleger vorsichtig agieren
14:26Vorstellung Cupra Born Facelift: Vorgriff auf den überarbeiteten VW ID.3
mehr