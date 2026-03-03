GBC

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Pfisterer Holding SE im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz deutlich um 17,5 Prozent auf rund 450 Mio. Euro gesteigert und einen überproportionalen Anstieg um 23,8 Prozent beim EBITDA erzielt. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das EBITDA auf Gesamtjahresebene rund 76,3 Mio. Euro (VGJ 2024 60,15 Mio. Euro) erreicht. Die insgesamt sehr positive Entwicklung des Geschäftsjahres 2025 werde gemäß den vorläufigen Zahlen von einem starken Anstieg des adjustierten operativen Cashflows auf 58 Mio. Euro (GJ 2024: 42,59 Mio. Euro) abgerundet. Dem stehe erwartungsgemäß die Investition für Kapazitätserweiterungen und den Bau des HVDC-Labors sowie Liquiditätsabflüsse für den Erwerb der CSL-Gruppe entgegen. Dies habe zu einem Anstieg des Investitionscashflows auf über 38 Mio. Euro (GJ 2024: 17,92 Mio. Euro) geführt. Auf Basis der vorläufigen Zahlen rechne GBC für das Geschäftsjahr 2026 nun mit leicht höheren Erlösen von 496,80 Mio. Euro (zuvor: 489,95 Mio. Euro). Die Ergebnisprognosen belasse das Analystenteam unverändert. Eine wesentliche Grundlage für die Fortsetzung des Wachstumskurses sei der erneut deutlich gesteigerte Auftragseingang. Mit 550 Mio. Euro (GJ 2024: 423,2 Mio. Euro) führe er zu einem starken Anstieg des Auftragsbestands um über 42 Prozent auf 335 Mio. Euro (GJ 2024: 234,9 Mio. Euro). Auf Basis der unveränderten Ergebnisprognosen bestätigen die Analysten das Kursziel von 85,00 Euro und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen”.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.03.2026, 11:45 Uhr)



