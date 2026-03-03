DAX 24.262 +0,2%ESt50 5.893 +0,4%MSCI World 4.494 +0,2%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 63.260 +1,3%Euro 1,1613 -0,2%Öl 83,11 +0,6%Gold 5.165 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX fester -- Asiens Börsen letztlich erholt -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Trade Desk, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Dürr-Aktie fällt: Maschinenbauer zeigt sich eher vorsichtig für 2026 Dürr-Aktie fällt: Maschinenbauer zeigt sich eher vorsichtig für 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pfisterer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Pfisterer Aktien-Sparplan
75,20 EUR +0,80 EUR +1,08 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,32 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PFSE21

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PFSE212

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PFSEF

GBC

Pfisterer Kaufen

11:49 Uhr
Pfisterer Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Pfisterer
75,20 EUR 0,80 EUR 1,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Pfisterer Holding SE im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz deutlich um 17,5 Prozent auf rund 450 Mio. Euro gesteigert und einen überproportionalen Anstieg um 23,8 Prozent beim EBITDA erzielt. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.
Nach Analystenaussage habe das EBITDA auf Gesamtjahresebene rund 76,3 Mio. Euro (VGJ 2024 60,15 Mio. Euro) erreicht. Die insgesamt sehr positive Entwicklung des Geschäftsjahres 2025 werde gemäß den vorläufigen Zahlen von einem starken Anstieg des adjustierten operativen Cashflows auf 58 Mio. Euro (GJ 2024: 42,59 Mio. Euro) abgerundet. Dem stehe erwartungsgemäß die Investition für Kapazitätserweiterungen und den Bau des HVDC-Labors sowie Liquiditätsabflüsse für den Erwerb der CSL-Gruppe entgegen. Dies habe zu einem Anstieg des Investitionscashflows auf über 38 Mio. Euro (GJ 2024: 17,92 Mio. Euro) geführt. Auf Basis der vorläufigen Zahlen rechne GBC für das Geschäftsjahr 2026 nun mit leicht höheren Erlösen von 496,80 Mio. Euro (zuvor: 489,95 Mio. Euro). Die Ergebnisprognosen belasse das Analystenteam unverändert. Eine wesentliche Grundlage für die Fortsetzung des Wachstumskurses sei der erneut deutlich gesteigerte Auftragseingang. Mit 550 Mio. Euro (GJ 2024: 423,2 Mio. Euro) führe er zu einem starken Anstieg des Auftragsbestands um über 42 Prozent auf 335 Mio. Euro (GJ 2024: 234,9 Mio. Euro). Auf Basis der unveränderten Ergebnisprognosen bestätigen die Analysten das Kursziel von 85,00 Euro und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen”.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.03.2026, 11:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 05.03.2026 um 07:35 Uhr fertiggestellt und 05.03.2026 um 09:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=1ae4680f9d2af18413a66ce71ee8751f
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfisterer Kaufen

Unternehmen:
Pfisterer		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
74,20 €		 Abst. Kursziel*:
14,56%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
75,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,03%
Analyst Name:
Cosmin Filker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pfisterer

11:49 Pfisterer Kaufen GBC
24.11.25 Pfisterer Kaufen GBC
24.06.25 Pfisterer Kaufen GBC
mehr Analysen

Nachrichten zu Pfisterer

StockXperts Pfisterer Holding: Auftragseingang deutlich gestiegen Pfisterer Holding: Auftragseingang deutlich gestiegen
Aktien-Global Pfisterer Holding: Auftragseingang deutlich gestiegen
EQS Group EQS-News: PFISTERER Holding SE: Deutliches Umsatz- und Margenwachstum im Geschäftsjahr 2025
EQS Group EQS-News: PFISTERER erhält Zuschlag für die Anschlusstechnik im größten deutschen Offshore-Windpark
EQS Group EQS-News: PFISTERER eröffnet neues Trainingszentrum in Riad – Wichtiger Meilenstein in der Wachstumsstrategie
TraderFox Pfisterer ist der nächste Top-Breakout-Kandidat. Ist die mittelfristige Prognose zu konservativ?
EQS Group EQS-News: PFISTERER stärkt Wachstumskurs mit neuem Konsortialkreditvertrag
EQS Group EQS-News: Johannes Linden als CFO des Jahres 2025 ausgezeichnet
StockXperts Pfisterer Holding: Starker Auftragseingang
EQS Group EQS-News: PFISTERER Holding SE: Significant Sales and Margin Growth in Fiscal Year 2025
EQS Group EQS-News: PFISTERER Wins Contract for Connection Technology in Germany’s Largest Offshore Wind Farm
EQS Group EQS-News: PFISTERER Opens New Training Center in Riyadh – Major Milestone in Growth Strategy
EQS Group EQS-News: PFISTERER Strengthens Its Growth Trajectory with New Syndicated Loan Agreement 
EQS Group EQS-News: Johannes Linden Named CFO of the Year 2025
EQS Group EQS-News: PFISTERER continues to grow in the first nine months of 2025 – earnings and order intake increase significantly
EQS Group EQS-News: PFISTERER Successfully Completes Type Test for 320 kV HVDC Cable System
EQS Group EQS-AFR: PFISTERER Holding SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
RSS Feed
Pfisterer zu myNews hinzufügen