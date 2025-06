GBC

Pfisterer Kaufen

10:54 Uhr

Aktie in diesem Artikel Pfisterer 40,80 EUR 0,90 EUR 2,26% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

Die Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC haben die Coverage für die Pfisterer Holding SE aufgenommen und sehen bei einem Kursziel von 48,00 Euro noch deutliches Potenzial für die Aktie. Der Anbieter von Verbindungs- und Isolationstechnik für elektrische Netze biete einen Dreiklang aus dynamischer Geschäftsentwicklung, hohen Ergebnismargen und starkem Marktwachstum.

Nach Darstellung der Analysten wolle das Unternehmen die Mittel aus dem erfolgreichen Börsendebüt verwenden, um bestehende Produktionskapazitäten zu erweitern und Wachstumsmärkte mit neu entwickelten Produkten zu adressieren. Pfisterer sei mit seinem Produktspektrum Teil eines Marktes, der einerseits über eine steigende Nachfrage nach Strom (Wirtschaftswachstum, Elektromobilität, KI etc.) verfüge, aber andererseits nur eine teilweise veraltete Energieinfrastruktur besitze. Zudem befinde sich die Infrastruktur in einer Transformationsphase, was in Summe mit einem hohen Investitionsbedarf einhergehe. Das Wachstum des für Pfisterer adressierbaren Marktes werde gemäß einer Studie von Roland Berger für die kommenden Jahre auf durchschnittlich 11,6 Prozent geschätzt. Nach Analystenaussage solle der bereits in den vergangenen Geschäftsjahren eingeschlagene Wachstumskurs fortgesetzt werden. Im Jahr 2024 habe sich das Umsatzwachstum auf 14,7 Prozent belaufen und die EBITDA-Marge 15,7 Prozent betragen. Im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten in ihrer Ersteinschätzung für die Aktie ein Kursziel von 48,00 Euro und vergeben das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.06.2025, 10:45 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 23.06.2025 um 13:00 Uhr fertiggestellt und 24.06.2025 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/32898.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com