Waffenruhe im Nahen Osten: DAX startet mit Kurssprung -- Asiatische Börsen steigen -- HORNBACH Holding mit starkem Jahresstart -- Ölpreise auf Talfahrt -- Super Micro Computer im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt legt zum Start in den Dienstagshandel kräftig zu. Der DAX springt zur Eröffnung um 1,81 Prozent nach oben auf 23.689,19 Punkte.

Der TecDAX gewinnt kurz nach Handelsbeginn 2,0 Prozent auf 3.837,58 Zähler. Die Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran verleiht dem deutschen Leitindex am Dienstag kräftigen Auftrieb. Laut Berichten iranischer Medien trat die vereinbarte Waffenruhe um 7:30 Uhr Ortszeit in Teheran (6:00 Uhr MESZ) in Kraft. Auch der staatliche Rundfunk des Iran bestätigte die von US-Präsident Donald Trump verkündete Waffenruhe mit Israel. Der Ölpreis - derzeit einer der wichtigsten Risikofaktoren am Markt - sank indes über Nacht nahezu auf das Niveau zurück, das vor den ersten israelischen Angriffen auf den Iran herrschte. Ein iranischer Vergeltungsschlag auf eine US-Militärbasis in Katar war am Montag glimpflich verlaufen und wurde als symbolische Geste mit begrenzter Wirkung gewertet. Das trieb zum Wochenstart bereits die US-Bösren deutlich nach oben.





Die europäischen Aktienmärkte ziehen am Dienstag deutlich an. Der EURO STOXX 50 legt kurz nach dem Handelsstart um 1,9 Prozent auf 5.321,70 Punkte zu. Die europäischen Börsen starten am Dienstag mit deutlichen Gewinnen in den Handel. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor eine Einigung auf einen Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran verkündet. Das sorgte bereits im asiatischen Handel für kräftige Kursanstiege. Der Ölpreis setzte seinen Rückgang am Morgen fort, nachdem er bereits am Vorabend um etwa sieben Prozent gefallen war. Auslöser war ein offenbar weitgehend folgenloser iranischer Angriff auf US-Militärbasen in Katar, der als symbolischer Akt gewertet wird. Im Fokus steht am Vormittag zudem die Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimaindex für Juni, bei dem Analysten mit einer leichten Aufhellung rechnen. Zudem werden Äußerungen wichtiger Vertreter der Europäischen Zentralbank erwartet.





An der Wall Street ging es zum Start in die neue Handelswoche deutlich nach oben. Der Dow Jones schloss bei 42.581,78 Punkten um 0,89 Prozent stärker. Zur Eröffnung hatte er sich noch auf Freitagsniveau bewegt, konnte dann jedoch in die Gewinnzone drehen und klar zulegen.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging bei 19.630,97 Zählern um 0,94 Prozent höher aus dem Handel. Er hatte zum Start leicht nachgegeben, dann jedoch auch das Vorzeichen gewechselt und deutliche Gewinne eingefahren. Die Finanzmärkte zeigten sich bislang unbeeindruckt von den jüngsten US-Militärschlägen gegen das iranische Atomprogramm. Selbst der Vergeltungsangriff des Iran gegen einen US-Stützpunkt in Katar, der wohl in erster Linie als symbolischer Gegenschlag zu werten ist, verunsicherte die Anleger nicht - zumal laut Katar alle Raketen abgefangen worden seien und wohl auch keine US-Bürger verletzt wurden. Besonders im Fokus steht allerdings die Sorge um eine mögliche Schließung der Straße von Hormus - einer der weltweit wichtigsten Öltransportwege, über den rund zwanzig Prozent des globalen Erdölhandels abgewickelt werden. Zwar hat das iranische Parlament einer Blockade bereits zugestimmt, doch bleibt offen, ob die religiöse Führung diesen Schritt tatsächlich umsetzen wird. Schließlich würde eine Sperrung nicht nur den Iran selbst wirtschaftlich treffen, sondern auch Nachbarstaaten wie Saudi-Arabien erheblich beeinträchtigen. "Die entscheidende Frage ist, ob das iranische Regime Öl als geopolitisches Druckmittel einsetzt und versucht, die Straße von Hormus zu schließen", erklärte Jim Reid, Marktstratege bei der Deutschen Bank laut Dow Jones Newswires. Möglicherweise, so Reid weiter, schätzten die Finanzmärkte derzeit die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen Sperrung als eher gering ein.