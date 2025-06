Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co. legen zu: So reagiert der Kryptomarkt auf die neuen Entwicklungen in Nahost

24.06.25 10:30 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 10:10 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 2,7 Prozent auf 104.829,72 US-Dollar. Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 13,45 EUR beträgt die Performance seit Auflage 45,9 Prozent. Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 454,83 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,02 Prozent im Vergleich zum Vortag. Indessen erhöht sich der Ethereum-Kurs um 5,36 Prozent auf 2.388,53 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag geht es um 3,93 Prozent auf 84,35 US-Dollar nach oben. Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 7,34 Prozent auf 2,17 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag geht es um 5,47 Prozent auf 0,5798 US-Dollar nach oben. Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es auf 313,32 US-Dollar nach oben (+2,34 Prozent). In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA deutliche Aufschläge erkennen. So wird der IOTA-Kurs um 10:10 auf 0,1616 US-Dollar beziffert. Währenddessen zieht der Stellar-Kurs an. Um 10:10 werden 0,2452 US-Dollar ausgewiesen, was einem Plus von 5,87 Prozent entspricht. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net 1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com