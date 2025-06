Weiter im Aufwind

Der Kurs des Euro ist am Dienstag wieder über die Marke von 1,16 US-Dollar gestiegen.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,1622 Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent höher als am Vorabend. Der Euro profitierte von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten nach der Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und dem Iran.

Wer­bung

EUR/CNY und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Zuletzt hatte Irans staatlicher Rundfunk die Waffenruhe bestätigt, kurz darauf auch Israels Regierung. Der Waffenstillstand lasse die Risikowahrnehmung deutlich zurückgehen, heißt es in einer Einschätzung der Dekabank. Am Devisenmarkt ging die Nachfrage nach dem als sicher eingeschätzten Dollar zurück, während der Euro im Gegenzug zulegen konnte.

Im weiteren Handelsverlauf dürften aber auch Konjunkturdaten stärker in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Auf dem Programm steht am Vormittag um 10.00 Uhr das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland. "Die Vorgaben für das hierzulande wohl bekannteste Stimmungsbarometer sind durchweg positiv", heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Am Nachmittag dürfte dann eine Anhörung des Vorsitzenden der US-Notenbank Fed Jerome Powell vor dem Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses im Fokus stehen. Anleger erhoffen sich Hinweise auf die weitere Geldpolitik in den USA. "Ein Zinsschritt der Fed schon am 30. Juli bleibt allerdings wenig wahrscheinlich, solange der US-Arbeitsmarktbericht am 3. Juli keinen Einbruch zeigt", heißt es in einer Einschätzung der Dekabank.

/jkr/jsl/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)