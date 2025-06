Wettbewerbsvorteil

HSBC bleibt optimistisch für BYD: Die Großbank sieht in der internationalen Expansion, technologischen Innovationen und einem starken Produktportfolio entscheidende Wettbewerbsvorteile.

• HSBC bestätigt "Buy"-Rating für BYD

• Auslandsmärkte treiben Wachstum

• Neues Fahrassistenzsystem und Premiumstrategie stärken Wettbewerbsposition



HSBC sieht bei BYD Rückenwind

Die britische Großbank HSBC hat ihre Kaufempfehlung für die Aktie des chinesischen E-Auto-Herstellers BYD bekräftigt. In einem aktuellen Research-Update von Ende vergangener Woche nennt sie gleich mehrere Gründe für die positive Einschätzung - unter anderem die starke Auslandsnachfrage, technologische Fortschritte sowie eine klare Premiumstrategie im Produktportfolio, gibt IT-Times die Großbank wieder.

Auslandsstrategie und Technologie im Fokus

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen auf dem chinesischen Festland betont HSBC die solide Positionierung von BYD. Insbesondere das im Februar eingeführte intelligente Fahrsystem "God’s Eye" werteten die Analysten als technologischen Meilenstein. Das System sei ein klarer Differenzierungsfaktor gegenüber vielen Wettbewerbern im globalen Markt der Elektrofahrzeuge.

Zudem profitiere der chinesische Tesla-Konkurrent laut HSBC zunehmend von seiner Expansion in internationale Märkte. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 lag der Anteil der Auslandsverkäufe am Gesamtvolumen bei rund 21 Prozent - mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum (etwa 10 Prozent). Regionen wie Südamerika, die ASEAN-Staaten, Europa und der Nahe Osten entwickelten sich laut Bericht zu wichtigen Wachstumstreibern. Anders als in China konkurriere BYD dort nicht über den Preis, sondern setze auf Markenstärke, Qualität und technologische Überlegenheit, heißt es bei IT-Times.

Daneben schreite auch der Ausbau der Produktionskapazitäten im Ausland voran. Während die Fertigung in Brasilien noch in diesem Jahr anlaufen soll, seien auch Standorte in Thailand sowie Ungarn bereits im Aufbau.

HSBC optimistisch für BYD

Nach Einschätzung der Analysten der britischen Großbank wird BYD seine Absatzprognose für das Gesamtjahr erreichen oder sogar übertreffen. Ihr Kursziel beließ die HSBC nach dem 3:1-Aktiensplit bei 151 Hongkong-Dollar - etwa 20 Prozent über dem Schlusskurs von Freitag bei 125,80 Hongkong-Dollar.

Zum Wochenstart zeigt sich die BYD-Aktie an ihrer Heimatbörse Hongkong allerdings relativ unbeeindruckt - sie tendiert zeitweise minimale 0,08 Prozent höher bei 125,90 Hongkong-Dollar.

