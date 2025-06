Dividendenzahlung

Am Freitag fand die Jahreshauptversammlung des chinesischen Autogiganten BYD statt. Dabei wurde ein neuer Gewinnverteilungsplan genehmigt, der die BYD-Aktie am Dienstag optisch günstiger macht.

• BYD-Aktie am Dienstag optisch massiv tiefer

• Anleger erhalten Bonusaktien

• Dividendenabschlag





Wer­bung Wer­bung

Anleger, die am Dienstag auf den Kurs der BYD-Aktie schauen, könnten einen gehörigen Schreck bekommen. Denn nachdem die BYD-Aktie in Hongkong kürzlich noch bei rund 400,00 HKD notierte, kostet sie nun am Dienstag zeitweise nur noch 133,00 HKD. Doch die Abschläge sind hauptsächlich optischer Natur, da bei dem chinesischen E-Autohersteller ein neuer Gewinnverteilungs- und Kapitalrücklagenkapitalisierungsplan eingepreist wurde.

Dividendenabschlag und Bonusaktien sorgen für optisch tieferen Kurs

Bei der Jahreshauptversammlung von BYD, die am Freitag stattfand, wurde der Plan des Tesla-Rivalen genehmigt, mit Bonusaktien und einer neuen Dividendenpolitik die Investorenbindung zu stärken. Diese Maßnahmen wirken sich auch optisch auf den Aktienkurs von BYD aus.

Wie das Unternehmen am 6. Juni in einer Pressemitteilung erklärte, erhalten Anleger für zehn gehaltene BYD-Aktien je acht zusätzliche Bonusaktien ins Depot gebucht. Daneben erhalten sie zusätzlich zu den Bonusaktion außerdem auch zwölf weitere Kapitalisierungsaktien, also neue Aktien , die aus den Kapitalreserven des Unternehmens ausgegeben werden, für je zehn gehaltene BYD-Aktien. Konkret heißt dies, dass Anleger, die vor der Kapitalmaßnahme 10 BYD-Aktien besaßen, im Anschluss daran 30 Unternehmensaktien halten. Dies kommt somit einem Aktiensplit im Verhältnis 10:30 gleich.

Wer­bung Wer­bung

Doch das war noch nicht alles. Wie BYD weiter mitteilte, wurde bei der Jahreshauptversammlung auch eine Dividendenzahlung in Höhe von 39,74 RMB pro zehn - vor Zuteilung der neuen zusätzlichen Aktien - gehaltenen BYD-Aktien bewilligt. Das entspricht etwa 43,43 HKD. Diese Maßnahmen wurden laut "Yahoo Finance" zum Handelsstart am Dienstag in den Kurs der BYD-Aktie eingepreist, was zu einer deutlichen optischen Verbilligung des Aktienkurses führt.

Redaktion finanzen.net