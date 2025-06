Höchststand

Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum & Co. konnten in den letzten Wochen wieder kräftig an Wert gewinnen. Das spiegelt sich auch in den Zuflüssen in verschiedene Krypto-ETFs wider.

• US-Krypto-ETFs reißen Rekordmarke bei Nettozuflüssen

• Bitcoin-ETFs besonders beliebt

• Sui schlägt Solana und Ethereum



US-amerikanische Krypto-ETFs haben vor Kurzem einen neuen Rekord bei den Nettozuflüssen erreicht. Dies berichtete CoinShares im Rahmen eines Blog-Beitrags, der mit Daten von Bloomberg sowie eigenen Daten untermauert wurde.

Neue Rekordzuflüsse

So hätten die kumulierten Nettozuflüsse - also die aufsummierten Mittelzuflüsse abzüglich der Mittelabflüsse - gerechnet ab dem Start der US-Krypto-ETFs Anfang 2024 nun in Kalenderwoche 19 einen Stand von 62,9 Milliarden US-Dollar erreicht. Dies stelle einen Meilenstein dar, da in den USA gelistete Krypto-ETFs damit den bisherigen Rekord von 61,6 Milliarden US-Dollar knacken konnten, der Anfang Februar erzielt wurde.

Gerechnet nur ab Jahresbeginn 2025 summierten sich die Nettozuflüsse auf 6,7 Milliarden US-Dollar. Sie nähern sich somit für diese Periode dem Höchststand von 7,3 Milliarden US-Dollar, der im Februar erreicht wurde. Bei Krypto-Anlageprodukten der großen US-Vermögensverwalter seien in KW 19 dabei Zuflüsse in Höhe von 882 Millionen US-Dollar verzeichnet worden. Dies stellte den vierten wöchentlichen Zuwachs in Folge dar.

Bitcoin-ETFs besonders beliebt

Dabei waren es insbesondere Bitcoin-ETFs, die den US-Markt für Krypto-Anlageprodukte dominierten. Hier gab es in Kalenderwoche 19 Zuflüsse in Höhe von 867 Millionen US-Dollar. Unter den Altcoins verzeichnete Sui mit einem Plus von 11,7 Millionen US-Dollar die größten Zuflüsse in der besagten Woche - und schlug mit einem Zuwachs von 84 Millionen US-Dollar seit Jahresbeginn sogar den Krypto-Durchstarter Solana (+76 Millionen US-Dollar in 2025). Für Sui und Solana gibt es allerdings noch keine Spot-ETFs in den USA, beide Kryptowährungen sind jedoch über ETPs handelbar.

Abgeschlagen blieb hingegen die nach Marktkapitalisierung zweigrößte Kryptodevise Ethereum. Denn obwohl ETH einen starken Preiszuwachs verzeichnen konnte, blieben die Zuflüsse in Ethereum-ETFs überschaubar. Hier flossen in Kalenderwoche 19 lediglich 1,5 Millionen US-Dollar neu zu.

Verschiedene Faktoren liefern Rückenwind

Dass Krypto-ETFs sich einer wachsenden Beliebtheit erfreuen, führt CoinShares-Experte James Butterfill in dem Blogeintrag auf verschiedene Faktoren zurück: "Wir glauben, dass der starke Anstieg sowohl der Preise als auch der Zuflüsse auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen ist: ein globaler Anstieg der M2-Geldmenge, Stagflationsrisiken in den USA und die Zulassung von Bitcoin als strategisches Reserve-Asset durch mehrere US-Bundesstaaten."

Heruntergebrochen auf verschiedene Länder hätten die USA, Deutschland und Australien die meisten Zuflüsse beigesteuert, nämlich 840 Millionen US-Dollar, 44,5 Millionen US-Dollar und 10,2 Millionen US-Dollar. Die größten Abflüsse kamen derweil aus Kanada (-8 Millionen US-Dollar) und Hongkong (-4,3 Millionen US-Dollar).

