Hitzeschlacht

Jobe Bellingham zog ein frisches Shirt über seinen verschwitzen Oberkörper und nahm dann einen kräftigen Schluck aus der Wasserflasche.

In der Mittagshitze von Cincinnati hat Borussia Dortmund auch dank des Star-Neuzugangs den ersten Sieg bei der Club-WM geholt und das Tor zum Achtelfinale weit aufgestoßen. Bellingham (45. Minute) traf bei seinem ersten BVB-Starteinsatz gegen den südafrikanischen Serienmeister Malmodi Sundowns zum zwischenzeitlichen 3:1 - doch am Ende geriet der favorisierte Bundesligist beim 4:3 (3:1) noch ins Zittern.

Wer­bung Wer­bung

"Wir haben heute sicherlich nicht das beste Spiel gemacht, aber das war auch nicht möglich", sagte BVB-Trainer Niko Kovac bei DAZN mit Blick auf die schwierigen Bedingungen: "Ich habe nichts gemacht, ich stand nur an der Außenlinie und schwitze, als ob ich aus der Sauna komme." Es sei "mit Sicherheit nicht alles rund", gewesen, ergänzte Kovac, "aber das ist mir dann auch egal - wir haben gewonnen."

Gegen den Club aus Pretoria trafen neben Bellingham auch Felix Nmecha (16.) und Serhou Guirassy (34.). Sundowns-Abwehrspieler Khuliso Mudau (59.) unterlief noch ein Eigentor. Lucas Ribeiro (11.) hatte Malmodi vor 14.006 Zuschauern in Führung gebracht. Iqraam Rayners (62.) und Lebo Mothiba (90.) verkürzten in der zweiten Halbzeit für den Außenseiter.

Bei deutlich über 30 Grad Celsius um 12.00 Uhr Ortszeit leisteten sich beide Teams bei gemächlichem Tempo ungewöhnlich viele Fehler, die der BVB etwas besser nutzte. Nach vier Punkten aus zwei Spielen spielt Dortmund zum Abschluss der Vorrunde am Mittwoch (21.00 Uhr/Sat.1 und DAZN) erneut in Cincinnati gegen HD Ulsan aus Südkorea.

Wer­bung Wer­bung

BVB-Ersatzspieler blieben bei der Hitze in der Kabine

Auf das müde 0:0 zum Auftakt gegen Fluminense Rio de Janeiro reagierte Kovac mit drei personellen Wechseln. Karim Adeyemi, Julian Ryerson und Marcel Sabitzer rotierten aus dem Team heraus und blieben kurioserweise in der Kabine. Angesichts der heftigen Mittagshitze verfolgten die BVB-Ersatzspieler die Partie nämlich nicht von der Spielerbank aus, die in der prallen Sonne positioniert war.

"Wir müssen Leute reinkriegen, die auch mit dem Wetter umgehen können", hatte Kovac vor dem Spiel gesagt. Dies ging allerdings nur teilweise auf. Der für rund 25 Millionen Euro von Manchester United verpflichtete Yan Couto etwa, der für Ryerson ins Spiel kam, nutzte seine Chance unzureichend. Immer wieder unterliefen dem Brasilianer Stellungsfehler und schlampige Fehlpässe.

Bellingham hingegen deutete in seinem ersten Spiel von Beginn an für Dortmund immer wieder an, welch große Verstärkung der 19 Jahre alte Engländer sein kann. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang dem Adeyemi-Ersatz mit seinem 3:1 auch die Vorentscheidung. Der Bruder des früheren BVB-Profis Jude Bellingham war für gut 30 Millionen Euro aus Sunderland gekommen.

Wer­bung Wer­bung

Extrem viele Fehler auf beiden Seiten

Und Nmecha, der Sabitzer ersetzte, brachte den BVB mit seinem Ausgleich nach einer Viertelstunde wieder zurück in die Partie. Er profitierte dabei aber auch von einem unfassbaren Bock des südafrikanischen Nationalkeepers Ronwen Williams, der Nmecha den Ball ohne Not in den Fuß gespielt hatte.

Von diesem Moment an lief vieles zugunsten der Westfalen, die selbst Glück hatten, dass das Team aus Pretoria die vielen Abwehrschnitzer der Dortmunder zunächst nicht recht ausnutzen konnten. Nach gut einer halben Stunde brachte Guirassy den BVB nach maßgenauer Flanke von Julian Brandt per Kopf erstmals in Führung.

Bei der Führung der Südafrikaner nutzte Ribeiro aber einen üblen Fehler von Waldemar Anton aus und sprintete anschließend Ramy Bensebaini davon, der ins Leere grätschte.

Nach dem Wechsel war das Spiel durch die von Mudau ins eigene Netz abgefälschte Flanke von Daniel Svensson fast schon entschieden. Doch die zwei Gegentreffer in der zweiten Halbzeit brachten nochmal Spannung.

Nach Comeback-Sieg von Fluminese: Fernduell mit BVB

Lange gezittert, am Ende klar gewonnen: Fluminense Rio de Janeiro hat bei der Club-WM den ersten Sieg gelandet und Borussia Dortmund als Tabellenführer der Gruppe F abgelöst. Die Brasilianer setzten sich gegen Ulsan HD aus Südkorea mit 4:2 (1:2) durch und schoben sich dank der besseren Tordifferenz am punktgleichen BVB vorbei.

Nach der Nullnummer der beiden Clubs im direkten Aufeinandertreffen zum Auftakt kommt es damit am letzten Spieltag der Gruppenphase zu einem Fernduell um Platz eins. Der BVB trifft am Mittwoch (21.00 Uhr/Sat.1 und DAZN) auf das bereits ausgeschiedene Ulsan, Fluminese auf die Mamelodi Sundowns. "Wir haben größten Respekt vor unserem Gegner", sagte Fluminense-Trainer Renato Gaúcho.

Die Südafrikaner können als Dritter mit nur einem Punkt Rückstand ebenfalls noch weiterkommen. Der Sieger der Gruppe F spielt sein Achtelfinale am 1. Juli in Atlanta, der Gruppenzweite muss am 30. Juni in Charlotte ran.

Pausen-Donnerwetter

Südkoreas Meister Uslan lag vor knapp 30.000 Zuschauer im Metlife Stadium in New Jersey nach einem Treffer von Jhon Arias (27.) im Rückstand, schien das Spiel durch Tore von Jinhyun Lee (37.) und Won-Sang Um /45.+3) aber zu drehen. Doch nach der Halbzeit sorgten Nonato (66.), der Argentinier Juan Freytes (83.) und Keno (90.+2) für den Sieg des über weite Strecken dominierenden Favoriten. In der Pause gab es ein Donnerwetter: "Energisch und lautstark", sei er gewesen berichtete Gaúcho.

"Wir haben gut gespielt, das Tor geschossen, waren aber nicht so konzentriert, wie wir es hätten tun sollen, und lagen zurück. In einem Spiel, das wir in der ersten Halbzeit hätten entscheiden können, haben wir es uns schwer gemacht", sagte Gaúcho. Seine Mannschaft sei mit einer anderen Einstellung zurückgekommen, habe wieder zugelegt und sich auf die Arbeit konzentriert.

Champions-League-Finalist Mailand droht Aus

Spannend ist es in der Gruppe E. Dort kam River Plate gegen Monterrey aus Mexiko nicht über ein torloses Remis hinaus. Die Argentinier verpassten damit das vorzeitige Achtelfinal-Ticket. Nun geht es gegen den punktgleichen Champions-League-Sieger Inter Mailand (beide 4). Auch Monterrey könnte bei zwei Zählern Rückstand auf das Spitzenduo noch auf einen der beiden ersten Plätze springen. Die Mexikaner treffen auf die bereits ausgeschiedenen Urawa Red Diamonds aus Japan.

Stanley-Cup-Champion durchkreuzt BVB-Pläne

Wegen der Siegerparade von Stanley-Cup-Champion Florida Panthers muss Borussia Dortmund seine Trainingsplanungen in den USA ändern. Nach der Rückkehr nach Florida vom 4:3 (3:1)-Gruppensieg bei der Club-WM in Cincinnati gegen Mamelodi Sundowns wollte der BVB eigentlich am Sonntagvormittag (Ortszeit) auf dem Gelände von Lionel Messis Inter Miami trainieren.

Daraus wurde aber nichts. Am Mittag in Fort Lauderdale zieht die Parade der Panthers mit dem deutschen Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm an der Strandpromenade entlang - genau dort, wo die Dortmunder auch ihr Hotel haben. Wegen des befürchteten Verkehrschaos bei der An- und Abfahrt verlegte der BVB die Einheit daher auf 17.30 Uhr Ortszeit (23.30 Uhr MESZ).

Dies hat auch Einfluss auf rund 150 geladene Fans der Dortmunder, die die komplette Einheit hätten besuchen können. Nach Clubangaben sollen sie nun im laufenden Turnier eine andere Möglichkeit bekommen, eine Trainingseinheit verfolgen zu können.

Bei der Parade der Panthers werden mehr als 200.000 Menschen erwartet. Das Sturm-Team hatte sich wie schon im Vorjahr gegen Leon Draisaitls Edmonton Oilers in der Finalserie der nordamerikanischen Profiliga NHL durchgesetzt. Beim entscheidenden Sieg im sechsten Spiel war auch BVB-Geschäftsführer Lars Ricken auf Einladung der Oilers in Fort Lauderdale dabei gewesen. Die Oilers hatten zur Vorbereitung auf das Match im selben Hotel wie die Dortmunder residiert.

Kehl äußert sich zu möglichem Bayern-Interesse an Gittens

Zum angeblichen Interesse des FC Bayern München an Borussia Dortmunds Außenstürmer Jamie Gittens gibt es laut BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zumindest "im Moment" nichts zu sagen. Kehl sprach am Sonntagabend (Ortszeit) in Fort Lauderdale am Rande des Dortmunder Trainings bei der Club-WM über das Thema.

"Ich habe derzeit mit (Bayerns Sportvorstand) Max Eberl keinen Kontakt, aber sonst gleichwohl einen sehr guten", sagte Kehl, der auf die Personalie angesprochen wurde. "Trotzdem gibt es im Moment zu dem Thema nichts zu sagen."

Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass neben dem FC Chelsea auch die Bayern am 20-Jährigen interessiert seien. Vor der Club-WM war ein Wechsel des Offensivmanns zu Chelsea gescheitert, da der Club aus London nicht die geforderten 60 Millionen Euro bezahlen wollte.

Zudem bestätigte Kehl, dass die BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Carsten Cramer - wie zuvor Eberl bei den Bayern - aus den USA abgereist seien. "Die beiden sind viel unterwegs, haben viele Termine, werden aber auch zeitnah wieder dazu kommen", sagte Kehl. "Das hat mit vielen Themen zu tun. Das sind keine Transferthemen. Die begleiten wir hier schon."

Die BVB-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,26 Prozent höher bei 3,84 Euro

CINCINNATI/NEW JERSEY/FORT LAUDERDALE (dpa-AFX)