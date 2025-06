Möglicher Wechsel

Offensivspieler Jamie Gittens von Borussia Dortmund soll sich Medienberichten zufolge mit dem FC Chelsea über einen Wechsel zum ehemaligen Champions-League-Sieger aus London einig sein.

Die Rede ist von einem Vertrag von möglicherweise bis zu sieben Jahren bis 2032. Der 20-Jährige war im Sommer 2020 aus der Nachwuchsakademie von Manchester City zum BVB gekommen.

Nach Angaben des TV-Senders Sky und der "WAZ" soll der Premier-League-Club nun ein Angebot in Höhe von umgerechnet 35 Millionen Euro für den Flügelspieler eingereicht haben. Allerdings fordere Borussia Dortmund mindestens 50 Millionen Euro als Ablösesumme. Der FC Chelsea spiele in den Verhandlungen auf Zeit, um den Preis zu drücken, hieß es. Der Club plane nicht zwingend damit, Gittens bereits für die anstehende Club-WM in den USA zu verpflichten.

Wechsel von Bellingham-Bruder zu BVB offenbar perfekt

Borussia Dortmund steht einem Bericht zufolge kurz vor der Verpflichtung des nächsten Fußballprofis aus der Familie Bellingham. Der Wechsel von Judes jüngerem Bruder Jobe Bellingham (19) zum BVB ist laut Transferexperte Fabrizio Romano perfekt.

Bellingham kommt demnach für eine Ablösesumme von 33 Millionen Euro vom AFC Sunderland. Dazu soll es Zusatzzahlungen von fünf Millionen Euro und eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 15 Prozent geben. Eine offizielle Bestätigung der beiden Vereine gab es zunächst nicht.

Der Mittelfeldspieler von Sunderland stand Medien zufolge auch auf dem Zettel von Eintracht Frankfurt und RB Leipzig sowie anderen Clubs aus England. Diesen hat Bellingham aber offenbar frühzeitig abgesagt.

Der Verein und die Atmosphäre im Dortmunder Stadion - der 19-Jährige war während der BVB-Zeit seines Bruders Jude oft vor Ort - sollen ihn überzeugt haben. Jude Bellingham reifte von 2020 und 2023 beim Revierclub zum Weltstar und wechselte dann zu Real Madrid.

Am Montag verlieren die BVB-Titel im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,66 Prozent auf 3,775 Euro.

