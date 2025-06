10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX im Minus erwartet

Der DAX zeigt sich nach dem US-Angriff auf Iran in vorbörslichen Indikationen mit moderaten Verlusten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich leicht im Plus

Die Märkte in Asien finden am Montag keine gemeinsame Richtung. In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,19 Prozent tiefer bei 38.329,72 Punkten. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite unterdessen um 0,26 Prozent fester bei 3.368,60 Zählern. In Hongkong gewinnt der Hang Seng derweil 0,34 Prozent auf 23.609,87 Einheiten.

3. USA tritt in Krieg ein: Irans Atomanlagen angegriffen - Sorgen vor weiterer Eskalation

Die USA haben sich dem Krieg Israels gegen den Iran angeschlossen und unterirdische iranische Atomanlagen bombardiert. Das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump weckt international Befürchtungen über eine Ausweitung des Krieges im Nahen Osten. Zur Nachricht

4. Offen für "Regime Change": Trump befürwortet wohl doch Machtwechsel im Iran

US-Präsident Donald Trump deutet nach den Bombardierungen der Atomanlagen im Iran durch das US-Militär Unterstützung für einen Wechsel der Führung der Islamischen Republik an. Zur Nachricht

5. Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und Co.: Investments in Rüstungsbranche zunehmend akzeptiert

Geld verdienen mit Waffen und Krieg? Eine knappe Mehrheit der Bundesbürger hat laut einer Umfrage keine moralischen Probleme damit. Gut 56 Prozent der Befragten findet private Investments in die Rüstungsbranche vertretbar, zeigt eine Studie des Vergleichsportals Verivox, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zur Nachricht

6. BVB holt dank Bellingham Sieg bei Club-WM

Jobe Bellingham zog ein frisches Shirt über seinen verschwitzen Oberkörper und nahm dann einen kräftigen Schluck aus der Wasserflasche. In der Mittagshitze von Cincinnati hat Borussia Dortmund auch dank des Star-Neuzugangs den ersten Sieg bei der Club-WM geholt und das Tor zum Achtelfinale weit aufgestoßen. Zur Nachricht

7. Tesla startet ersten Robotaxi-Dienst im Testbetrieb in Austin

Tesla hat den von Firmenchef Elon Musk seit langem angekündigten Robotaxi-Dienst zunächst im Kleinformat und mit einem Aufpasser im Beifahrersitz gestartet. In der Stadt Austin im US-Bundesstaat Texas können von Tesla ausgewählte Nutzer seit Sonntag per App Fahrten in einigen Wagen ohne einen Menschen am Steuer buchen. Zur Nachricht

8. Wieder im SDAX: STRATEC-Aktie profitiert von CompuGroups Börsenabschied

Dank des Rückzugs des Softwareanbieters CompuGroup von der Börse darf der Diagnosespezialist STRATEC nach kurzer Zeit wieder in den SDAX. Das teilte die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise steigen. So verteuerte sich der WTI um 0,57 auf 74,62 Dollar, während Brent um 0,57 auf 77,89 Dollar anzog.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1503 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.