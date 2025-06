BMW-Aktie nach Insidertrade

Insidertrade

Die Veränderung im Depot eines Insiders sorgte bei der BMW-Aktie für Bewegung.

Zum 30.05.2025 wurde bei BMW ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 02.06.2025 ein. Sein Engagement in BMW ausgebaut, hat am 30.05.2025 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 2.780 Aktien zu je 78,60 EUR. An diesem Tag stieg die BMW-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR.

Die BMW-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 1,50 Prozent auf 76,68 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 6.466 BMW-Aktien umgesetzt. BMW erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 44,09 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 560.571.776 beziffert.

Bereits am 30.05.2025 wurde eine Insidertrade von Nedeljkovic, Dr. Milan ausgemacht. Das Portfolio von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 2.780 Anteile zu jeweils 78,60 EUR.

Redaktion finanzen.net