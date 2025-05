JP Morgan Chase & Co.

BMW Overweight

08:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach einer hauseigenen Investorenveranstaltung zum chinesischen Markt mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Angesichts des rückläufigen Absatzes in China und eines extrem wettbewerbsintensiven Umfelds habe der Chef von BMW China, Sean Green, die Ziele des Autobauers für 2025 bekräftigt, schrieb Jose Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Zudem habe er einen hervorragenden Überblick über die Instrumente gegeben, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen, um weiterhin prozentual zweistellige Margen in der Region zu erzielen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2025 / 19:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2025 / 00:15 / BST

