BMW-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Veranstaltung habe untermauert, warum der Autobauer in Zukunft wohl besser abschneiden werde als die Wettbewerber, schrieb Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Mit der neuen Produktgeneration seien die Münchener nun Klassenbester. Zudem habe der Investitionszyklus den Höhepunkt der Ausgaben hinter sich, was zu einem deutlichen Rückenwind in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie beim freien Barmittelfluss führe.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:06 Uhr um 0,9 Prozent auf 84,28 EUR nach. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 6,79 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 419.904 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Anteilsschein um 12,6 Prozent nach oben. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von BMW wird am 31.07.2025 gerechnet.

