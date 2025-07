BMW Aktie News: BMW am Vormittag verlustreich

BMW im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 85,50 EUR.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,3 Prozent auf 85,50 EUR nach. Bei 85,46 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.939 BMW-Aktien.

Bei 88,88 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,96 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 88,86 EUR.

BMW veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,80 Prozent auf 33,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BMW am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BMW rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,64 EUR je Aktie belaufen.

