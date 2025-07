BMW Aktie News: BMW am Mittwochvormittag verlustreich

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 84,54 EUR.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 84,54 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 84,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 77.100 Stück.

Bei einem Wert von 91,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 8,56 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,94 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 88,05 EUR.

BMW ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,42 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,80 Prozent auf 33,76 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BMW am 31.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

