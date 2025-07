Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt schlussendlich zu

NASDAQ-Handel im Fokus

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Montag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,36 Prozent höher bei 23.356,27 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,305 Prozent auf 23.343,13 Punkte an der Kurstafel, nach 23.272,25 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23.299,81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23.386,76 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, lag der NASDAQ 100 bei 22.534,20 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 28.04.2025, einen Stand von 19.427,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bei 19.023,66 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 11,35 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 23.386,76 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,32 Prozent auf 173,66 USD), Diamondback Energy (+ 4,09 Prozent auf 150,52 USD), ON Semiconductor (+ 3,06 Prozent auf 58,66 USD), Tesla (+ 3,02 Prozent auf 325,59 USD) und ASML (+ 2,63 Prozent auf 729,99 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Lucid (-4,45 Prozent auf 2,79 USD), Charter A (-3,71 Prozent auf 298,27 USD), eBay (-2,98 Prozent auf 79,00 USD), Gilead Sciences (-2,73 Prozent auf 113,03 USD) und T-Mobile US (-2,20 Prozent auf 238,19 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 33.892.406 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,610 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

2025 verzeichnet die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,59 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net