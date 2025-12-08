Bernstein Research

NVIDIA Outperform

11:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Eine Erlaubnis der US-Regierung zur Ausfuhr von Grafikkarten des Typs H200 AI an Kunden in China wäre eine positive Entwicklung, schrieb Stacy Rasgon am Dienstag. Es seien aber noch einige Fragen offen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 01:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 01:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com