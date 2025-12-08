DAX 24.133 +0,4%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.405 +0,0%Top 10 Crypto 12,18 +2,1%Nas 23.546 -0,1%Bitcoin 77.454 -0,5%Euro 1,1640 +0,0%Öl 62,69 +0,3%Gold 4.204 +0,4%
NVIDIA Aktie

Marktkap. 3,81 Bio. EUR

KGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422

ISIN US67066G1040

Symbol NVDA

Bernstein Research

NVIDIA Outperform

11:16 Uhr
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Eine Erlaubnis der US-Regierung zur Ausfuhr von Grafikkarten des Typs H200 AI an Kunden in China wäre eine positive Entwicklung, schrieb Stacy Rasgon am Dienstag. Es seien aber noch einige Fragen offen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 01:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 01:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Outperform

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 185,55		 Abst. Kursziel*:
48,21%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 186,13		 Abst. Kursziel aktuell:
47,75%
Analyst Name:
Stacy Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 239,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

