Barclays Capital

NVIDIA Overweight

13:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nvidia nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Das Ausmaß, in dem der KI-Chiphersteller die Konsensschätzungen übertreffe, nehme noch zu, schrieb Tom O'Malley am Donnerstag. Die Aktie sei die interessanteste in der Branche./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com