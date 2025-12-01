NVIDIA Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nvidia nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Das Ausmaß, in dem der KI-Chiphersteller die Konsensschätzungen übertreffe, nehme noch zu, schrieb Tom O'Malley am Donnerstag. Die Aktie sei die interessanteste in der Branche./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 275,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 195,56
|Abst. Kursziel*:
40,62%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 197,76
|Abst. Kursziel aktuell:
39,06%
|
Analyst Name:
Tom O'Malley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 258,13
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:21
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11:16
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
