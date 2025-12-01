DAX 25.290 +0,5%ESt50 6.198 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8435 +1,3%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.798 +0,5%Euro 1,1805 -0,1%Öl 69,98 -1,4%Gold 5.169 +0,1%
NVIDIA Aktie

WKN 918422

ISIN US67066G1040

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nvidia nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Das Ausmaß, in dem der KI-Chiphersteller die Konsensschätzungen übertreffe, nehme noch zu, schrieb Tom O'Malley am Donnerstag. Die Aktie sei die interessanteste in der Branche./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Overweight

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 195,56		 Abst. Kursziel*:
40,62%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 197,76		 Abst. Kursziel aktuell:
39,06%
Analyst Name:
Tom O'Malley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 258,13

*zum Zeitpunkt der Analyse

NVIDIA Corp. zu myNews hinzufügen