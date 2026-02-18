DAX 25.297 +0,5%ESt50 6.164 -0,2%MSCI World 4.557 -0,5%Top 10 Crypto 8,5620 -1,9%Nas 22.834 -1,4%Bitcoin 57.095 -0,7%Euro 1,1793 -0,2%Öl 72,28 +1,9%Gold 5.181 +0,3%
Rolls-Royce-Aktie stellt Performance von NVIDIA in den Schatten: Rekordhoch nach erhöhten Mittelfristzielen
Patrizia SE: Stabilität in unsicheren Zeiten überzeugt auch den Vorstand!
KION GROUP Aktie

Marktkap. 8,36 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888

ISIN DE000KGX8881

Symbol KNNGF

UBS AG

KION GROUP Buy

16:06 Uhr
KION GROUP Buy
KION GROUP AG
56,30 EUR -6,60 EUR -10,49%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Kion nach Zahlenvorlage auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Der Lagerausrüster habe im vierten Quartal mehr oder weniger die Erwartungen erfüllt, schrieb Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick wirke aber zu vorsichtig. Für das operative Ergebnis (Ebit) liege dieser 6 Prozent unter den Erwartungen. In einer davon ausgelösten Kursschwäche sieht der Experte aber eine Kaufgelegenheit. Er geht davon aus, dass sich das deutsche Finanzpaket 2026 stärker auswirken wird als vom Unternehmen angenommen./rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Buy

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,90 €		 Abst. Kursziel*:
38,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,32%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

16:06 KION GROUP Buy UBS AG
11:56 KION GROUP Buy Warburg Research
10:16 KION GROUP Outperform Bernstein Research
09:41 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 KION GROUP Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

finanzen.net Nach schwachem Jahr KION-Aktie deutlich schwächer: Kräftiges Gewinnwachstum in 2026 erwartet KION-Aktie deutlich schwächer: Kräftiges Gewinnwachstum in 2026 erwartet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 79 Euro
dpa-afx WDH: Kion-Finanzchef sieht mittelfristiges Margenziel nicht in Gefahr
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell
finanzen.net XETRA-Handel MDAX mittags schwächer
dpa-afx ROUNDUP: Kion hofft 2026 auf Schub aus Automationsgeschäft - Anleger enttäuscht
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter
dpa-afx Kion hofft 2026 auf schwungvolles Automationsgeschäft
EQS Group EQS-News: KION mit solidem Geschäftsjahr 2025 – starker Auftragseingang
EQS Group EQS-News: KION with solid financial year 2025 – strong order intake
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Supervisory Board extends term of Chief Financial Officer Christian Harm
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Kion Group, Andritz, SiteOne Landscape and MSC Industrial Direct
Zacks Kion Group (KIGRY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
