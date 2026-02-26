KION GROUP Aktie
Marktkap. 8,29 Mrd. EURKGV 39,00
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Kion mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts der zu hohen Konsensschätzungen für den Logistikdienstleister habe die Kursschwäche nach dem vorsichtigen Ausblick nicht überrascht, schrieb Sven Weier am Donnerstagabend in seinem Resümee. Er wertet die Reaktion der Aktie aber als übertrieben - diese gehe eher auf Marktfaktoren als auf fundamentale Gründe zurück. Die Anlagestory als Wette auf einen anziehenden Nutzfahrzeugmarkt durch die deutschen Infrastruktur-Subventionen sei intakt. Zudem sollte die Lagerhaltungs-Automatisierung vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) eher profitieren als bedroht werden./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Buy
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
79,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,25 €
|Abst. Kursziel*:
35,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
57,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,15%
|
Analyst Name:
Sven Weier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|12:31
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|11:11
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|10:16
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|12:31
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|11:11
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|10:16
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|12:31
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|11:11
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|10:16
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|26.02.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|02.12.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|KION GROUP Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)