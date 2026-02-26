London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 44,88 Mrd. EURKGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für London Stock Exchange von 11000 auf 11500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management habe den Anlegersorgen eine klare Antwort entgegnet, schrieb Michael Werner am Donnerstagabend nach den Zahlen und der Telefonkonferenz. KI brauche verlässliche Daten, und genau diese seien die Stärke der Londoner./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
115,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
101,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Werner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
126,36 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
