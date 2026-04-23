ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für London Stock Exchange von 11500 auf 11700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Werner revidierte am Donnerstagnachmittag seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre bis 2028 ein wenig nach oben. Er verwies auf Aussagen des Börsenbetreibers zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal, die besser als erwartete Erträge in allen vier Geschäftsbereichen beinhalteten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
117,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
114,95 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Werner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,31 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|13:26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|13:26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|08:31
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
