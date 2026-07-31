DAX 26.415 +0,4%ESt50 6.565 +0,4%MSCI World 5.008 +0,0%Top 10 Crypto 8,3135 +1,1%Nas 26.605 -0,3%Bitcoin 55.713 +0,6%Euro 1,1543 +0,0%Öl 87,39 -0,4%Gold 4.399 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Allianz 840400 RENK RENK73 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt - Rekord im Blick -- US-Börsen höher erwartet -- Plug Power reduziert Verluste -- Microsoft, TUI, Vonovia, Hims & Hers, Berkshire, NVIDIA, Palantir, SpaceX, Riot, Trump Media, Gold im Fokus
Top News
Angriff auf die Chip-Dominanz: Intels 20-Mrd.-USD-Offensive als Wegweiser in der KI-Ära Angriff auf die Chip-Dominanz: Intels 20-Mrd.-USD-Offensive als Wegweiser in der KI-Ära
CANCOM-Aktie in tiefrot: Effizienter trotz schwächerem Umsatz CANCOM-Aktie in tiefrot: Effizienter trotz schwächerem Umsatz
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ryanair Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ryanair Aktien-Sparplan
24,78 EUR -0,09 EUR -0,36 %
STU
24,72 EUR -0,36 EUR -1,44 %
HAML
finanzen.net zero
Ryanair jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 25,95 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 1,63%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1401Z

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYAOF

AI Analyse

Bernstein Research

Ryanair Outperform

12:16 Uhr
Ryanair Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
24,78 EUR -0,09 EUR -0,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Alex Irving lobte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie den Billigflieger wegen seiner herausragenden Margen und Renditen. Im Wettbewerb seien eine gute Netzwerkstruktur und eine operative Effizienz vorteilhaft. Die Iren seien bei letzterer besonders erfolgreich und dürfte diesen Vorteil weiter festigen. Im problematischen Treibstoffumfeld sei Ryanair - ebenso wie IAG - dazu in der Lage, attraktive Renditen zu erzielen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 20:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Outperform

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
24,78 €		 Abst. Kursziel*:
21,07%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
24,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,07%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,49 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

12:16 Ryanair Outperform Bernstein Research
21.07.26 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
21.07.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
21.07.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Ryanair

finanzen.net Juli 2026: Experten empfehlen Ryanair-Aktie mehrheitlich zum Kauf
dpa-afx Aktien von Lufthansa und Co. im Fokus: Stark fallender Ölpreis schiebt Airline-Aktien an
finanzen.net Frankfurter Modern Value ETF: starke Eigentümer und ein Burggraben, den kaum ein Konkurrent überwinden kann
dpa-afx Aktien von Lufthansa & Co. im Blick: Flugangebot aus Deutschland wächst kaum noch
finanzen.net Ryanair: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Ryanair auf 30 Euro - 'Outperform'
dpa-afx Ryanair-Aktie kräftig im Minus: Iran-Krieg belastet Gewinn - auch Kurse von Lufthansa und Co. fallen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Ryanair auf 'Buy' - Ziel 30 Euro
RSS Feed
Ryanair zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.