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HENSOLDT Aktie

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94,78 EUR +3,18 EUR +3,47 %
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Marktkap. 10,45 Mrd. EUR

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AI Analyse

Deutsche Bank AG

HENSOLDT Buy

09:56 Uhr
HENSOLDT Buy
Aktie in diesem Artikel
HENSOLDT
94,78 EUR 3,18 EUR 3,47%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 101 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Rüstungselektronik-Unternehmen dürfte mit Blick auf die Jahresziele auch im zweiten Halbjahr Aufwärtspotenzial haben, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Auftragslage sei unverändert dynamisch, was auch die mittelfristigen Aussichten stütze./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Buy

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
94,90 €		 Abst. Kursziel*:
10,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
94,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,78%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

09:56 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
03.08.26 HENSOLDT Buy Warburg Research
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Nachrichten zu HENSOLDT

finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag mit Aufschlag
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochvormittag in Grün
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Handelsende mit Gewinnen
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagnachmittag schwächer
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX letztendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: HENSOLDT doubles order intake in the first half of 2026 – revenue and earnings rise significantly
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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