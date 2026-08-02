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HENSOLDT Aktie

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Warburg Research

HENSOLDT Buy

11:31 Uhr
HENSOLDT Buy
Aktie in diesem Artikel
HENSOLDT
84,86 EUR 5,04 EUR 6,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt von 91 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Rüstungselektronik-Spezialisten seien - angeführt von einem herausragenden Auftragseingang - insgesamt gut ausgefallen, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies untermauere die Attraktivität des Anlagehintergrunds und habe ihn veranlasst, seine Schätzungen etwas zu erhöhen./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Buy

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
82,90 €		 Abst. Kursziel*:
13,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
84,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,77%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:31 HENSOLDT Buy Warburg Research
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31.07.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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