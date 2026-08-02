HENSOLDT Aktie
Marktkap. 9,21 Mrd. EURKGV 95,67 Div. Rendite 0,75%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt von 91 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Rüstungselektronik-Spezialisten seien - angeführt von einem herausragenden Auftragseingang - insgesamt gut ausgefallen, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies untermauere die Attraktivität des Anlagehintergrunds und habe ihn veranlasst, seine Schätzungen etwas zu erhöhen./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HENSOLDT
Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
94,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
82,90 €
|Abst. Kursziel*:
13,39%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
84,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,77%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|HENSOLDT Buy
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|HENSOLDT Buy
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|10.07.26
|HENSOLDT Buy
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|HENSOLDT Buy
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|31.07.26
|HENSOLDT Buy
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|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
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|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
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|23.05.25
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|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.