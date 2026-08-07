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Sanofi Aktie

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Marktkap. 89,75 Mrd. EUR

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Bernstein Research

Sanofi Outperform

04.08.26
Sanofi Outperform
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
75,32 EUR 0,69 EUR 0,92%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sanofi von 107 auf 106,21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Einschätzungen der neuen Konzernchefin seien pragmatisch und transparent gewesen, schrieb Justin Smith am Montag. Der voraussichtlich im vierten Quartal stattfindende Kapitalmarkttag dürfte den Aktien Impulse geben - gerade angesichts ihrer niedrigen Bewertung./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 10:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Outperform

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
106,21 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
74,15 €		 Abst. Kursziel*:
43,24%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
75,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,01%
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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