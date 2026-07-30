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Rohstoffe aktuell

Rohstoffkurse am Abend

Rohstoffkurse am Abend

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,218.71 USD 39.71 USD 1.25 %
News
Baumwolle
0.81 USD 0.00 USD -0.27 %
News
Bleipreis
1,827.85 USD -23.60 USD -1.27 %
News
Dieselpreis Benzin
2.21 EUR 0.00 EUR -0.09 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
108.50 EUR -2.85 EUR -2.56 %
News
Erdgaspreis - TTF
55.00 EUR -2.66 EUR -4.61 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.68 USD -0.11 USD -3.78 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,083.91 USD 30.45 USD 0.75 %
News
Haferpreis
3.13 USD -0.04 USD -1.11 %
News
Heizölpreis
99.59 USD -2.91 USD -2.84 %
News
Holzpreis
587.50 USD -13.50 USD -2.25 %
News
Kaffeepreis
3.24 USD 0.05 USD 1.44 %
News
Kakaopreis
4,361.00 GBP -41.00 GBP -0.93 %
News
Kohlepreis
118.00 USD 0.25 USD 0.21 %
News
Kupferpreis
13,944.85 USD 111.55 USD 0.81 %
News
Lebendrindpreis
2.32 USD 0.01 USD 0.32 %
News
Mageres Schwein Preis
0.98 USD 0.00 USD 0.46 %
News
Maispreis
4.42 USD -0.07 USD -1.61 %
News
Mastrindpreis
3.51 USD 0.03 USD 0.91 %
News
Milchpreis
15.63 USD -0.03 USD -0.19 %
News
Naphthapreis (European)
732.55 USD -45.86 USD -5.89 %
News
Nickelpreis
16,775.00 USD -319.00 USD -1.87 %
News
Ölpreis (Brent)
79.35 USD -4.42 USD -5.28 %
News
Ölpreis (WTI)
75.85 USD -4.49 USD -5.59 %
News
Orangensaftpreis
1.60 USD 0.01 USD 0.85 %
News
Palladiumpreis
1,357.00 USD 102.50 USD 8.17 %
News
Palmölpreis
4,560.00 MYR 85.00 MYR 1.9 %
News
Platinpreis
1,747.00 USD 125.50 USD 7.74 %
News
Rapspreis
524.50 EUR 67.00 EUR 14.64 %
News
Reispreis
13.94 USD -0.24 USD -1.66 %
News
Silberpreis
59.70 USD 1.49 USD 2.56 %
News
Sojabohnenmehlpreis
310.10 USD -3.30 USD -1.05 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD -0.01 USD -0.74 %
News
Sojabohnenpreis
11.55 USD -0.14 USD -1.18 %
News
Super Benzin
2.13 EUR 0.00 EUR -0.14 %
News
Weizenpreis
227.75 EUR 4.50 EUR 2.02 %
News
Zinkpreis
3,750.35 USD 39.90 USD 1.08 %
News
Zinnpreis
55,176.00 USD 517.50 USD 0.95 %
News
Zuckerpreis
0.15 USD 0.00 USD 0.2 %
News

Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.079,37 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 20:40 Uhr um 0,64 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.053,46 US-Dollar stand.

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Derweil geht es für den Silberpreis bergauf. Der Silberpreis steigt 2,35 Prozent auf 59,58 US-Dollar, nach 58,21 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 7,59 Prozent auf 1.744,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.621,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.254,50 US-Dollar) geht es um 7,81 Prozent auf 1.352,50 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet der Ölpreis (Brent) um 20:31 Uhr ab. Es geht -5,31 Prozent auf 79,32 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 83,77 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (WTI) um -5,54 Prozent auf 75,89 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 80,34 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle bergab. Um 20:26 Uhr steht ein Minus von -0,27 Prozent auf 0,81 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Baumwolle noch bei 0,81 US-Dollar.

Derweil notiert der Haferpreis bei 3,13 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,16 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,11 Prozent.

Inzwischen steigt der Kaffeepreis um 1,44 Prozent auf 3,24 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 3,20 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Lebendrindpreis um 0,32 Prozent auf 2,32 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,31 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Maispreis um -1,61 Prozent auf 4,42 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,49 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 0,91 Prozent auf 3,51 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,48 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Orangensaftpreis um 0,85 Prozent auf 1,60 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,58 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis bergab. Um 20:15 Uhr steht ein Minus von -1,18 Prozent auf 11,55 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenpreis noch bei 11,69 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -1,05 Prozent auf 310,10 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 313,40 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit Verlusten. Um 20:15 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis -0,74 Prozent niedriger bei 0,68 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,69 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,20 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - Natural Gas gibt -3,60 Prozent auf 2,68 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,78 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,98 US-Dollar) geht es um 0,46 Prozent auf 0,98 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Milchpreis südwärts. Der Milchpreis sinkt -0,19 Prozent auf 15,63 US-Dollar, nach 15,66 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 20:41 Uhr notiert der Heizölpreis -2,32 Prozent niedriger bei 100,12 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 102,50 US-Dollar.

Zudem gibt der Reispreis am Dienstagabend nach. Um -1,66 Prozent auf 13,94 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Reispreis bei 14,18 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Holzpreis um -1,83 Prozent auf 590,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 601,00 US-Dollar.

Indes gibt der Erdgaspreis - TTF nach. Für den Erdgaspreis - TTF geht es nach 57,65 Euro am Vortag auf 55,00 Euro nach unten (--4,61 Prozent).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com

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