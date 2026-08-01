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ING Group Aktie

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30,52 EUR +0,35 EUR +1,14 %
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28,49 CHF +0,42 CHF +1,51 %
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Marktkap. 85,62 Mrd. EUR

KGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
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Symbol INGVF

DZ BANK

ING Group Kaufen

17:46 Uhr
ING Group Kaufen
Aktie in diesem Artikel
ING Group
30,52 EUR 0,35 EUR 1,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ING nach Zahlen zum zweiten Quartal von 27,50 auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Großbank habe stark abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Philipp Häßler in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Insbesondere der Zins- und Provisionsüberschuss habe sich gut entwickelt. Zudem seien sowohl die Einlagen- als auch die Kreditvolumina überraschend stark gewachsen. Insgesamt hätten die Niederländer erfolgreich ihr Geschäft ausgebaut./rob/la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Kaufen

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
30,62 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
30,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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