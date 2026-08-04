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Symbol AAPL

UBS AG

Apple Neutral

08:01 Uhr
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
269,35 EUR 1,25 EUR 0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Währungsbereinigt hätten die Appstore-Umsätze im Juli stagniert, schrieb David Vogt am Dienstag nach einer Auswertung der Daten. Im Juni seien sie noch um zwei Prozent gewachsen./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 20:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Neutral

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 296,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 309,38		 Abst. Kursziel*:
-4,32%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 310,50		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,67%
Analyst Name:
David Vogt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 309,93

*zum Zeitpunkt der Analyse

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