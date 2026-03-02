DAX 23.767 -3,5%ESt50 5.784 -3,4%MSCI World 4.490 -0,9%Top 10 Crypto 8,6995 +2,3%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 57.442 -2,4%Euro 1,1602 -0,7%Öl 82,69 +5,9%Gold 5.264 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX unter 24.000 Punkten -- Asiens Börsen schließen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz -- NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, DroneShield, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
Zeitweise -4%: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema Zeitweise -4%: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema
DEUTZ-Aktie von schwachem Umfeld belastet: Warburg Research hebt Ziel an DEUTZ-Aktie von schwachem Umfeld belastet: Warburg Research hebt Ziel an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Apple Aktie

Kaufen
Verkaufen
Apple Aktien-Sparplan
225,05 EUR -1,40 EUR -0,62 %
STU
261,03 USD -3,17 USD -1,20 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,34 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 865985

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0378331005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AAPL

Barclays Capital

Apple Underweight

10:46 Uhr
Apple Underweight
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
225,05 EUR -1,40 EUR -0,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple von 239 auf 248 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Im September dürften das faltbare iPhone und die Pro-Modelle vorgestellt werden, die Basisversion komme erst im Frühjahr 2027, schrieb Tim Long am Montagabend. Damit dürfte sich die Saisonalität im zweiten Halbjahr für den Konzern merklich ändern, mit weniger Absatzmenge zu höheren Durchschnittspreisen./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Peter Kotoff / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Underweight

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 248,00
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
$ 264,72		 Abst. Kursziel*:
-6,32%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
$ 261,03		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,99%
Analyst Name:
Tim Long 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 299,09

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

10:46 Apple Underweight Barclays Capital
02.03.26 Apple Neutral UBS AG
26.02.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 Apple Underweight Barclays Capital
30.01.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Apple Inc.

finanzen.net iPhone 17e vorgestellt Neues Günstig-iPhone 17e soll Absatzzahlen neu entfachen - Apple-Aktie reagiert verhalten Neues Günstig-iPhone 17e soll Absatzzahlen neu entfachen - Apple-Aktie reagiert verhalten
TraderFox Apples Milliarden-Offensive! Mit KI für die Masse und exklusivem NATO-Siegel auf globalem Wachstumskurs!
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: So hat sich Jeremy Granthams Depot in Q4 2025 verändert
finanzen.net Apple Aktie News: Apple tendiert am Montagabend fester
WH SelfInvest Börse unter Druck! Krieg, Nvidia-Schwäche & Inflationsangst – Gold, Öl, DAX, BTC & Aktien im Fokus
dpa-afx Nokia-Aktie unter Druck: Konzernchef sieht 'enorme Beschleunigung' des Datenwachstums
finanzen.net Apple Aktie News: Apple am Nachmittag im Minusbereich
ING Bank Deutschland AG S&P 500 - Gelingt noch ein Hochlauf über 7.000 Punkte?
MotleyFool Right Before Retiring, Warren Buffett Dumped Shares of Amazon and Apple and Bought 368,000 Shares of This Restaurant Stock
MotleyFool Apple Launches a New iPhone: What Investors Should Know
Business Times Apple launches iPhone 17e and M4 iPad Air, starting product wave
Cnet Apple Updated the Wrong iPad
MarketWatch Apple launches new iPhone and iPad Air as it gears up for a major AI push
MotleyFool Up 1,000%, Should You Buy Apple Right Now?
Benzinga Apple Kicks Off &#39;Big Week&#39; Announcements With iPhone 17e And M4 iPad Air
Zacks Here's Why Apple (AAPL) is a Strong Momentum Stock
RSS Feed
Apple Inc. zu myNews hinzufügen