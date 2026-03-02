Barclays Capital

Apple Underweight

10:46 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple von 239 auf 248 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Im September dürften das faltbare iPhone und die Pro-Modelle vorgestellt werden, die Basisversion komme erst im Frühjahr 2027, schrieb Tim Long am Montagabend. Damit dürfte sich die Saisonalität im zweiten Halbjahr für den Konzern merklich ändern, mit weniger Absatzmenge zu höheren Durchschnittspreisen./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Peter Kotoff / Shutterstock.com