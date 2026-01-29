Apple Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple nach Quartalszahlen des Technologiekonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Der Umsatz liege über seiner Prognose, aber im Rahmen der gestiegenen Investorenerwartungen, schrieb David Vogt in seiner ersten Reaktion vom Donnerstagabend. Wie von ihm erwartet sei einer der wichtigsten Treiber die Nachfrage nach dem neuen iPhone 17 in China gewesen. Warten dürften die Investoren auf Aussagen, ob höhere Speicherchippreise einen Einfluss auf die iPhone-Produktion oder den Absatz gehabt hätten./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
