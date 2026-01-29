DAX 24.404 +0,4%ESt50 5.910 +0,3%MSCI World 4.550 +0,1%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.163 -2,1%Euro 1,1940 -0,3%Öl 69,81 -1,5%Gold 5.168 -4,0%
Apple Aktie

Marktkap. 3,16 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

UBS AG

Apple Neutral

08:01 Uhr
Apple Neutral
Apple Inc.
215,55 EUR -0,25 EUR -0,12%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple nach Quartalszahlen des Technologiekonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Der Umsatz liege über seiner Prognose, aber im Rahmen der gestiegenen Investorenerwartungen, schrieb David Vogt in seiner ersten Reaktion vom Donnerstagabend. Wie von ihm erwartet sei einer der wichtigsten Treiber die Nachfrage nach dem neuen iPhone 17 in China gewesen. Warten dürften die Investoren auf Aussagen, ob höhere Speicherchippreise einen Einfluss auf die iPhone-Produktion oder den Absatz gehabt hätten./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: J2R / Shutterstock.com

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 258,28		 Abst. Kursziel*:
8,41%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 259,77		 Abst. Kursziel aktuell:
7,79%
Analyst Name:
David Vogt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 292,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

08:01 Apple Neutral UBS AG
08:01 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 Apple Outperform Bernstein Research
26.01.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

