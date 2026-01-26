DAX 24.911 -0,1%ESt50 5.981 +0,4%MSCI World 4.544 +0,2%Top 10 Crypto 11,44 -0,5%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 73.709 -0,9%Euro 1,1921 +0,4%Öl 66,50 +1,2%Gold 5.075 +1,3%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die starken iPhone-Verkäufe zeigten sowohl für den Dezember als auch für das vergangene Quartal einen Anstieg gegenüber den jeweiligen Vorjahreszeiträumen, seien aber ein wenig unter den Konsensschätzungen geblieben, schrieb Mark Newman am Dienstag. Für das bis zum 29. Januar laufende Geschäftsquartal sieht er bei Apples wichtigstem Produkt leichte Enttäuschungsrisiken. In der Zulieferbranche bleibe die Stimmung verhalten. Apple-Lieferanten dürften 2026 aber gegenüber der Android-Konkurrenz die Nase vorn haben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 12:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 12:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Outperform

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 325,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 255,41		 Abst. Kursziel*:
27,25%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 259,60		 Abst. Kursziel aktuell:
25,19%
Analyst Name:
Mark Newman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 291,08

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

14:46 Apple Outperform Bernstein Research
26.01.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Apple Neutral UBS AG
20.01.26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

