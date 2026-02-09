grenke Aktie
Marktkap. 663,55 Mio. EURKGV 10,71 Div. Rendite 2,59%
WKN A161N3
ISIN DE000A161N30
Symbol GKSGF
grenke Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Das Neugeschäft und die Marge des IT-Leasinganbieters hätten die Erwartungen im Vorjahr erfüllt, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Resümee zu jüngsten Eckdaten./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: grenke Buy
|Unternehmen:
grenke AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
14,98 €
|Abst. Kursziel*:
33,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,80%
|
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu grenke AG
|13:51
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|09.02.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|grenke Buy
|Warburg Research
