Nemetschek Aktie
Marktkap. 8,14 Mrd. EURKGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei solide und weise klare KI-Ambitionen auf, schrieb Alice Jennings am Donnerstagabend./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Overweight
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
70,45 €
|Abst. Kursziel*:
34,85%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
70,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,42%
|
Analyst Name:
Alice Jennings
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
104,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nemetschek SE
|14:11
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|14:06
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|14:06
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|10:11
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG