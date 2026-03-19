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Symbol NEMTF

Barclays Capital

Nemetschek SE Overweight

14:11 Uhr
Nemetschek SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei solide und weise klare KI-Ambitionen auf, schrieb Alice Jennings am Donnerstagabend./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Overweight

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
70,45 €		 Abst. Kursziel*:
34,85%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
70,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,42%
Analyst Name:
Alice Jennings 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
104,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

14:11 Nemetschek Overweight Barclays Capital
14:06 Nemetschek Hold Deutsche Bank AG
10:11 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-AFR: Nemetschek SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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