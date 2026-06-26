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Symbol NEMTF

UBS AG

Nemetschek SE Sell

08:06 Uhr
Nemetschek SE Sell
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nemetschek mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sell" belassen. Der auf die Bauindustrie spezialisierte Softwareanbieter dürfte Ende Juli über ein erwartungsgemäß solides zweites Quartal berichten, schrieb Michael Briest am Freitag in seinem Ausblick. Vor dem im dritten Quartal erwarteten Abschluss der Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists (HCSS) dürfte sich das um Währungseffekte bereinigte Wachstum gegenüber dem Jahresauftakt deutlich verlangsamt haben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 20:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Sell

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
52,35 €		 Abst. Kursziel*:
6,97%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
52,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,76%
Analyst Name:
Michael Briest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

08:06 Nemetschek Sell UBS AG
25.06.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.05.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
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