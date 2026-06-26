Nemetschek Aktie
Marktkap. 6,06 Mrd. EURKGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nemetschek mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sell" belassen. Der auf die Bauindustrie spezialisierte Softwareanbieter dürfte Ende Juli über ein erwartungsgemäß solides zweites Quartal berichten, schrieb Michael Briest am Freitag in seinem Ausblick. Vor dem im dritten Quartal erwarteten Abschluss der Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists (HCSS) dürfte sich das um Währungseffekte bereinigte Wachstum gegenüber dem Jahresauftakt deutlich verlangsamt haben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 20:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Sell
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
52,35 €
|Abst. Kursziel*:
6,97%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
52,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,76%
|
Analyst Name:
Michael Briest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nemetschek SE
|08:06
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|25.06.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|25.06.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG