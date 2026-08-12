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Symbol SIXGF

AI Analyse

DZ BANK

Sixt SE St Kaufen

17:41 Uhr
Sixt SE St Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Sixt SE St.
74,00 EUR 2,90 EUR 4,08%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Analyst Dirk Schlamp lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, dass Umsatz und Vorsteuerergebnis des Fahrzeugvermieters die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen hätten. Angesichts der beibehaltenen Jahresziele erwarte er aber keine größeren Änderungen an den Konsensprognosen./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Kaufen

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
74,45 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
74,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13.07.26 Sixt Kaufen DZ BANK
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