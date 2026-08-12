Cisco Aktie
Marktkap. 412,14 Mrd. EURKGV 26,98 Div. Rendite 2,36%
WKN 878841
ISIN US17275R1023
Symbol CSCO
AI Analyse
Cisco Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Cisco von 120 auf 124 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die KI-Nachfrage nehme Fahrt auf, aber angesichts der Bewertung sei das Tempo zu gering, schrieb Ingo Wermann am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des Netzwerkausrüsters./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Cisco Halten
|Unternehmen:
Cisco Inc.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
$ 113,18
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
$ 112,51
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ingo Wermann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 138,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Cisco Inc.
|17:46
|Cisco Halten
|DZ BANK
|17:21
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|22.09.23
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:46
|Cisco Halten
|DZ BANK
|17:21
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|22.09.23
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:21
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|22.09.23
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.23
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|16.09.21
|Cisco Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.05.13
|Cisco verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.13
|Cisco verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.11
|Cisco verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.08.11
|Cisco underperform
|RBC Capital Markets
|23.05.11
|Cisco verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|17:46
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|18.05.23
|Cisco Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.21
|Cisco Neutral
|Credit Suisse Group
|10.02.21
|Cisco Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.