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Cisco Aktie

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17:46 Uhr
Cisco Halten
Aktie in diesem Artikel
Cisco Inc.
97,35 EUR -9,71 EUR -9,07%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Cisco von 120 auf 124 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die KI-Nachfrage nehme Fahrt auf, aber angesichts der Bewertung sei das Tempo zu gering, schrieb Ingo Wermann am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des Netzwerkausrüsters./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Cisco Halten

Unternehmen:
Cisco Inc.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
$ 113,18		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
$ 112,51		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ingo Wermann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 138,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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