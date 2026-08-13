Ottobock Aktie
Marktkap. 3,77 Mrd. EURKGV 45,43 Div. Rendite 1,49%
WKN BCK222
ISIN DE000BCK2223
Symbol OBCKF
AI Analyse
Ottobock Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Prognoseerhöhung mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Der Prothesenhersteller habe beim bereinigten operativen Ergebnis im Kerngeschäft die Markterwartung übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zudem seien die Aktien auf dem aktuellen Niveau sehr attraktiv bewertet./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ottobock Buy
|Unternehmen:
Ottobock
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
56,90 €
|Abst. Kursziel*:
45,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
57,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,85%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ottobock
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