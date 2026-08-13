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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Ottobock Buy

12:41 Uhr
Ottobock Buy
Aktie in diesem Artikel
Ottobock
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Prognoseerhöhung mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Der Prothesenhersteller habe beim bereinigten operativen Ergebnis im Kerngeschäft die Markterwartung übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zudem seien die Aktien auf dem aktuellen Niveau sehr attraktiv bewertet./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ottobock Buy

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,90 €		 Abst. Kursziel*:
45,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
57,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,85%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ottobock

12:41 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 Ottobock Buy UBS AG
13.08.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
15.07.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
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