DAX 26.474 +0,5%ESt50 6.571 +0,6%MSCI World 5.012 +0,1%Top 10 Crypto 8,2485 +1,0%Nas 26.588 +0,5%Bitcoin 55.123 +0,3%Euro 1,1537 +0,1%Öl 87,64 -1,5%Gold 4.386 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Nebius A1JGSL Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher - Rekord in Reichweite -- thyssenkrupp verfehlt Erwartungen -- TKMS, Microsoft, Lenovo, Alphabet, Gold, RWE, Cerebras, D-Wave, BYD im Fokus
Top News
Deutsche Pfandbriefbank-Aktie klettert: Sanierung verläuft nach Plan Deutsche Pfandbriefbank-Aktie klettert: Sanierung verläuft nach Plan
PNE-Aktie trotzdem leichter: Zuwächse verbucht, Prognose bestätigt PNE-Aktie trotzdem leichter: Zuwächse verbucht, Prognose bestätigt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ottobock Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ottobock Aktien-Sparplan
59,90 EUR +1,20 EUR +2,04 %
STU
finanzen.net zero
Ottobock jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 3,75 Mrd. EUR

KGV 45,43 Div. Rendite 1,49%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BCK222

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BCK2223

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol OBCKF

AI Analyse

UBS AG

Ottobock Buy

11:26 Uhr
Ottobock Buy
Aktie in diesem Artikel
Ottobock
59,90 EUR 1,20 EUR 2,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ottobock nach Quartalszahlen des Prothesenherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum und mehr noch das operative Ergebnis (Ebitda) im Kerngeschäft lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Graham Doyle am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Zudem habe Ottobock das untere Ende der Jahreszielspanne für das Umsatzwachstum angehoben und auch das Ebitda-Margenziel erhöht. Doyle rechnet nun mit steigenden Konsensprognosen./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ottobock Buy

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
60,10 €		 Abst. Kursziel*:
23,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
59,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,54%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ottobock

11:26 Ottobock Buy UBS AG
09:16 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
15.07.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ottobock

dpa-afx Ausblick 2026 Ottobock-Aktie im Plus: Ziel für das Kerngeschäft angehoben Ottobock-Aktie im Plus: Ziel für das Kerngeschäft angehoben
dpa-afx ROUNDUP: Prothesenhersteller Ottobock wird optimistischer - Aktie legt zu
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX beginnt Donnerstagshandel im Plus
EQS Group EQS-News: Ottobock steigert Umsatz im ersten Halbjahr kräftig und verbessert seine Marge deutlich
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich zum Start leichter
finanzen.net Börse Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Start steigen
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich stärker
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beendet die Mittwochssitzung im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Mittwochshandels
EQS Group EQS-News: Ottobock strongly increases revenue in the first half of the year and significantly improves its margin
EQS Group dynion explore: new prosthetic knee joint for adolescents.
EQS Group EQS-News: Ottobock continues strategic expansion of Neuro-Orthotics with acquisition
EQS Group EQS-News: Ottobock appoints Dr. Katarzyna Mazur-Hofsaess to the Management Board
EQS Group EQS-News: Ottobock sells its Human Mobility wheelchair business
EQS Group iconiq: Individualized liner from a 3D printer.
EQS Group EQS-News: Ottobock SE & Co. KGaA categorically rejects misleading allegations in short-seller report
EQS Group EQS-News: Annual General Meeting approves dividend of EUR 0.97 per share
RSS Feed
Ottobock zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.