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AI Analyse

DZ BANK

Carl Zeiss Meditec Halten

17:56 Uhr
Carl Zeiss Meditec Halten
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
30,18 EUR 0,34 EUR 1,14%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Carl Zeiss Meditec von 26 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das dritte Quartal des Medizintechnikkonzerns habe eine Stabilisierung der Geschäfte signalisiert, schrieb Sven Kürten am Donnerstag zu den vor einer Woche vorgelegten Zahlen. Unter anderem durch das Vorwärtsrollieren seines Bewertungsmodells habe er trotz gesenkter Gewinnschätzungen den fairen Wert für die Aktie angehoben./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Halten

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
29,36 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
30,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

17:56 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
12.08.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
11.08.26 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
11.08.26 Carl Zeiss Meditec Sell UBS AG
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