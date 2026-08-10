Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 2,62 Mrd. EURKGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
AI Analyse
Carl Zeiss Meditec Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Carl Zeiss Meditec von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 25,00 auf 22,60 Euro gesenkt. Für das Optoelektronik-Unternehmen sehe er zunehmende Risiken mit Blick auf den im China-Geschäft erwirtschafteten Anteil von 25 Prozent des Konzernumsatzes, die in China erzielt werden, schrieb Graham Doyle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem dürften die Bereiche Diagnostics und Augenchirurgie (DORC) einem stärkeren Wettbewerbsdruck ausgesetzt sein. Deshalb prognostiziere er eine langsamere Erholung der Gewinne bis 2029 als vom Markt erwartet und vom Unternehmen angepeilt./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Sell
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
22,60 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
29,42 €
|Abst. Kursziel*:
-23,18%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
29,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-24,36%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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