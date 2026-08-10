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Symbol CZMWF

AI Analyse

UBS AG

Carl Zeiss Meditec Sell

09:41 Uhr
Carl Zeiss Meditec Sell
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
29,88 EUR 0,06 EUR 0,20%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Carl Zeiss Meditec von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 25,00 auf 22,60 Euro gesenkt. Für das Optoelektronik-Unternehmen sehe er zunehmende Risiken mit Blick auf den im China-Geschäft erwirtschafteten Anteil von 25 Prozent des Konzernumsatzes, die in China erzielt werden, schrieb Graham Doyle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem dürften die Bereiche Diagnostics und Augenchirurgie (DORC) einem stärkeren Wettbewerbsdruck ausgesetzt sein. Deshalb prognostiziere er eine langsamere Erholung der Gewinne bis 2029 als vom Markt erwartet und vom Unternehmen angepeilt./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Sell

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
22,60 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
29,42 €		 Abst. Kursziel*:
-23,18%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
29,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-24,36%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

09:41 Carl Zeiss Meditec Sell UBS AG
10.08.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
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EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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