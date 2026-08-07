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SMC Research

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10:04 Uhr
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The Naga Group AG Nach Kapitalherabsetzung
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Der Fokus auf Effizienzverbesserungen hat NAGA nach Darstellung von SMC-Research im ersten Halbjahr 2026 eine kräftige Ergebnisverbesserung ermöglicht. Jetzt steht eine Erhöhung der Wachstumsdynamik ganz oben auf der Agenda. SMC-Analyst Holger Steffen traut das dem Unternehmen zu und sieht weiter hohes Kurspotenzial.

NAGA habe sich laut SMC-Research nach dem großen Merger 2024 stark auf Produktivität und Effizienz fokussiert – und das erste Halbjahr 2026 belege deutliche Fortschritte. Trotz eines Umsatzrückgangs um 14 Prozent sei das EBITDA um 47 Prozent auf 4,4 Mio. Euro gesteigert worden. Damit sei beim Nettoergebnis, das von -2,6 auf +0,9 Mio. Euro zugelegt habe, der Sprung in die Gewinnzone gelungen.

Jetzt stehe die Forcierung der Wachstumsdynamik ganz oben auf der Agenda. Im ersten Halbjahr seien bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt worden, was sich zum Halbjahresende schon positiv in den Zahlen gezeigt habe. So haben sich die Erlöse im Juni auf 6,4 Mio. Euro belaufen und somit um 38 Prozent über dem Halbjahresdurchschnitt gelegen. Für den Zeitraum Juli bis Dezember seien diverse weitere Wachstumsinitiativen geplant. Das stütze die Prognose, die für das laufende Jahr einen Umsatz von 68 bis 75 Mio. Euro sowie ein EBITDA zwischen 10 und 15 Mio. Euro vorsehe.

Auch, wenn das vor allem bei den Erlösen deutliche Steigerungen im zweiten Halbjahr erfordere (wobei Erlöse auf dem Juni-Niveau schon nahezu ausreichend seien), halten die Analysten das weiterhin für machbar und kalkulieren unverändert mit Werten im unteren Bereich der Guidance (Umsatz 70 Mio. Euro, EBITDA 11,4 Mio. Euro).

Sie sehen darin die Rückkehr auf einen nachhaltigen Wachstumspfad mit steigenden Margen, der aus ihrer Sicht unverändert einen fairen Wert von 10,00 Euro rechtfertige. Damit biete die Aktie weiterhin ein hohes Aufwärtspotenzial, das nach wie vor die Grundlage des Analysten-Urteils „Speculative Buy“ darstelle.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.08.2026 um 10:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurdeam 09.08.2026 um 11:30 Uhr fertiggestellt und am 10.08.2026 um 9:30 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-10-SMC-Update-NAGA_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

 

 

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: The Naga Group Kaufen

Unternehmen:
The Naga Group AG Nach Kapitalherabsetzung		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
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Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:04 The Naga Group Kaufen SMC Research
07.07.26 The Naga Group Kaufen SMC Research
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