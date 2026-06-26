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SMC Research

The Naga Group Kaufen

08:34 Uhr
The Naga Group Kaufen
Aktie in diesem Artikel
The Naga Group AG Nach Kapitalherabsetzung
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Nach einer deutlichen Verbesserung der Kostenstruktur arbeitet NAGA nach Darstellung von SMC-Research inzwischen mit zahlreichen, oftmals KI-gestützten Initiativen an einer kräftigen Beschleunigung der Wachstumsdynamik, die sich im zweiten Halbjahr zeigen soll. SMC-Analyst Holger Steffen sieht die Aktie weiterhin als spekulativen Kauf.

Wie schon vorab gemeldet und nun mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts bestätigt, sei das Jahr 2025 bei NAGA durchwachsen ausgefallen. Insbesondere sei bei einem in etwa stagnierenden Umsatz das EBITDA deutlich zurückgegangen, wofür nicht zuletzt höhere Marketingaufwendungen verantwortlich gewesen seien. Im Jahresverlauf seien aber schon deutliche Fortschritte bei der Kostenstruktur erzielt worden, was im ersten Quartal 2026 trotz (wechselkursbedingt) noch rückläufiger Erlöse eine EBITDA-Verbesserung um 130 Prozent auf 2,3 Mio. Euro ermöglicht habe. Damit sei erstmals in den ersten drei Monaten eines Jahres ein positives Nettoergebnis (0,5 Mio. Euro) erzielt worden.

Jetzt liege der Fokus auf einer Erhöhung der Wachstumsdynamik. Impulse dafür sollen insbesondere diverse Produktinnovationen, eine fortgesetzte geografische Expansion und der Ausbau des Partnernetzwerks liefern. Aufgrund von gleichzeitigen Konsolidierungsmaßnahmen werde sich dies noch nicht in den Q2-Zahlen niederschlagen, dafür aber sollen die Effekte im zweiten Halbjahr immer sichtbarer werden.

Die Analysten trauen dem Unternehmen daher weiterhin eine dynamische Entwicklung im zweiten Halbjahr und in den kommenden Finanzperioden zu. Auf dieser Basis habe sich der faire Wert bei unveränderten Schätzungen und dem Roll-over auf das neue Basisjahr 2026 auf rund 10,00 Euro je Aktie erhöht. Dieser liege weiterhin deutlich über dem aktuellen Kurs. Ihr Urteil laute unverändert „Speculative Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.07.2026 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 06.07.2026 um 18:40 Uhr fertiggestellt und am 07.07.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/07/2026-07-07-SMC-Update-NAGA_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: The Naga Group Kaufen

Unternehmen:
The Naga Group AG Nach Kapitalherabsetzung		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
3,17 €		 Abst. Kursziel*:
215,46%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
3,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
224,68%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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