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Symbol KRNNF

Deutsche Bank AG

KRONES Buy

15:41 Uhr
KRONES Buy
Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
113,80 EUR 0,60 EUR 0,53%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Krones vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Er rechne bei dem Maschinenbauer mit einem leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr, während das operative Ergebnis (Ebitda) moderat gestiegen sein dürfte, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Derweil mache sich der ungünstige Euro-Dollar-Wechsekurs weiterhin in der Bilanz als Gegenwind bemerkbar./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
180,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
113,60 €		 Abst. Kursziel*:
58,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
113,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,17%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
172,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

15:41 KRONES Buy Deutsche Bank AG
02.07.26 KRONES Buy Warburg Research
09.06.26 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.26 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Krones continued profitable growth path in 2025 – Executive Board forecasts further revenue and profitability growth for 2026
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