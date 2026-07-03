ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 44,6 Mrd. EURKGV 10,68 Div. Rendite 1,32%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 57 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte sich zum ersten Jahresviertel verbessert haben, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er nahm geringfügige Anpassungen an seinem Bewertungsmodell für den Stahlkonzern vor und liegt in puncto Ebitda sowie Liquidität über den durchschnittlichen Markterwartungen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
57,04 €
|Abst. Kursziel*:
6,94%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
57,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,12%
|
Analyst Name:
Bastian Synagowitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
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