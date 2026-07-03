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ArcelorMittal Aktie

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57,48 EUR +0,54 EUR +0,95 %
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52,78 CHF +0,33 CHF +0,63 %
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Marktkap. 44,6 Mrd. EUR

KGV 10,68 Div. Rendite 1,32%
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Symbol AMSYF

Deutsche Bank AG

ArcelorMittal Buy

09:31 Uhr
ArcelorMittal Buy
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
57,48 EUR 0,54 EUR 0,95%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 57 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte sich zum ersten Jahresviertel verbessert haben, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er nahm geringfügige Anpassungen an seinem Bewertungsmodell für den Stahlkonzern vor und liegt in puncto Ebitda sowie Liquidität über den durchschnittlichen Markterwartungen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
57,04 €		 Abst. Kursziel*:
6,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
57,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,12%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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