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Symbol AOMFF

UBS AG

Alstom Neutral

11:21 Uhr
Alstom Neutral
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Neutral" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie dürfte ein insgesamt solides Quartal verzeichnet haben, da die Rückmeldungen von Zulieferern, Händlern und Kunden weiterhin starke Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren signalisierten, schrieb Andre Kukhnin am Montag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison. Insofern sollten die Jahresausblicke mindestens stabil bleiben. Zu seinen Favoriten gehören unter anderem Siemens, Kion, Gea, Volvo und Schneider Electric./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Neutral

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
16,31 €		 Abst. Kursziel*:
47,19%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
15,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,56%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

11:21 Alstom Neutral UBS AG
06.07.26 Alstom Hold Deutsche Bank AG
06.07.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Alstom Neutral UBS AG
11.06.26 Alstom Hold Deutsche Bank AG
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