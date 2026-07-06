Alstom Aktie
Marktkap. 7,41 Mrd. EURKGV 40,02 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Neutral" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie dürfte ein insgesamt solides Quartal verzeichnet haben, da die Rückmeldungen von Zulieferern, Händlern und Kunden weiterhin starke Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren signalisierten, schrieb Andre Kukhnin am Montag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison. Insofern sollten die Jahresausblicke mindestens stabil bleiben. Zu seinen Favoriten gehören unter anderem Siemens, Kion, Gea, Volvo und Schneider Electric./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Neutral
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
16,31 €
|Abst. Kursziel*:
47,19%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
15,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
50,56%
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alstom S.A.
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|Alstom Neutral
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