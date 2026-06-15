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Symbol AOMFF

UBS AG

Alstom Neutral

08:41 Uhr
Alstom Neutral
Aktie in diesem Artikel
Alstom S.A.
16,20 EUR 0,04 EUR 0,22%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ergäben sich nach zuvor starken Kursverlusten nun Anlagemöglichkeiten im Sektor der Investitionsgüterhersteller, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Experte zählt Kion, Kone, Schindler, Assa Abloy sowie Volvo zu den aussichtsreichen Kandidaten./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alstom Neutral

Unternehmen:
Alstom S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
16,30 €		 Abst. Kursziel*:
47,28%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
16,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,19%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alstom S.A.

08:41 Alstom Neutral UBS AG
11.06.26 Alstom Hold Deutsche Bank AG
04.06.26 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
19.05.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.05.26 Alstom Hold Deutsche Bank AG
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